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Сегодня, 15:36

Урунов перешел в «Навбахор» на правах свободного агента

Руслан Минаев
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Полузащитник Остон Урунов подписал контракт с «Навбахором» до конца этого года, сообщает портал Transfermarkt. 22-летний узбек перешел в клуб из Намангана (Узбекистан) на правах свободного агента.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. В сезоне-2022/23 экс-футболист «Спартака» принял участие в 3 матчах команды. Урунов провел на поле в сумме 79 минут и не отличился результативными действиями.

Остон Урунов
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