Экс-президент «Локомотива» Наумов доволен игрой команды в матче с «Ахматом»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Ахматом» (2:1).

«Я очень доволен тем, как играл «Локомотив», хотя реализация моментов в первом тайме подвела. Еще до перерыва можно было решить исход противостояния в свою пользу. Удивительно, но преимущество железнодорожников оказалось очень большим. Честно говоря, я такого не ожидал. Предполагал, что игра будет вязкой, «Локомотив» попытается атаковать позиционно, а «Ахмат» уйдет в оборону, — приводит слова Наумова Vprognoze.ru. — Но встреча была очень интересной. Хозяева задали очень высокий темп, и мне казалось, что в первом тайме им немного не повезло. А потом этот нелепый одиннадцатиметровый, и все висело на волоске. Надо отдать должное тренерскому штабу «Локомотива», который, наверное, впервые в сезоне угадал с заменами. Возможно, не так ярко проявил себя Сарвели, а вот Самошников вышел очень хорошо, и Сулейманов забил гол. Причем обе комбинации были великолепными».

На данный момент «Локомотив» набрал 24 очка в 15 играх чемпионата России и занимает 4-е место в турнирной таблице, «Ахмат находится на 14-й строчке с 12 очками после 15 матчей.