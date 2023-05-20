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20 мая, 22:35

Наумов: «Мележиков в «Спартаке» воплощает мои идеи»

Наумов считает, что Мележиков в «Спартаке» воплощает его идеи
Галина Глазко
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего дерби «Спартак» — ЦСКА в 28-м туре чемпионата России.

— В «Спартаке» генеральным директором работает Евгений Мележиков. Он был моим заместителем в «Локомотиве». Мы с ним и сейчас близкие друзья. И я искренне переживаю за красно-белых, потому что Мележиков в «Спартаке» воплощает мои идеи. Однако ЦСКА играет на подъеме. Очень прилично выглядит Обляков, и Чалов здорово прибавил. Мне кажется, ЦСКА победит с разницей в один мяч, — приводит слова Наумова издание «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Армейцы занимают 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-priyatno-chto-melezhikov-voploshhaet-v-spartake-moi-idei-no-tsska-krasno-bely-e-proigrayut/
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Федун
Николай Наумов
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