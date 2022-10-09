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Орещук об отставке Циннбауэра и Цорна: «Если нет результата — нужно уходить»

Экс-спортивный директор «Динамо» Орещук прокомментировал отставки в «Локомотиве»
Руслан Минаев

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал кадровые перестановки в «Локомотиве».

В субботу, 8 октября клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Цорн работал в московском клубе с июля 2021 года, а Циннбауэр — с июля 2022 года.

«Если нет результата, то нужно уходить. Они взяли тактику на омоложение состава, а для этого нужно время. Сам побывал в шкуре Цорна — когда ты меняешь почти всю команду, то стоит ждать. Эти результаты были предсказуемы, потому что не бывает так, чтобы поменял всю команду и сразу все поперло. Я лично сам проходил такое в «Динамо». Наверное, Цорну нужно было самому уходить, как это сделали в свое время мы с Дмитрием Валерьевичем Хохловым, а не ждать увольнения», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 9 очками в 12 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-tsornu-nuzhno-by-lo-samomu-uhodit-iz-lokomotiva-a-ne-zhdat-uvol-neniya/
Роман Орещук
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Йозеф Циннбауэр
Томас Цорн
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