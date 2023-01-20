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Экс-вратарь «Рубина», двукратный чемпион России Сергей Рыжиков, сейчас возглавляющий тамбовский «Спартак», в интервью «СЭ» рассказал о работе в тренерском штабе «Ахмата».
- В июне 2022-го Андрей Талалаев, в ту пору главный тренер «Ахмата», пригласил вас в свой штаб. Что входило в обязанности?
— Игра в обороне, взаимодействия вратаря с защитниками, стандартные положения. После каждого матча делал нарезки. Соперников изучал. Дальше садились с Андреем Викторовичем, я высказывал свои соображения, он все фильтровал и потом доносил до команды.
Для меня работа с ним — настоящая школа тренерского мастерства. Он сильный мотиватор, всегда четко знает, чего хочет, прекрасное чувство юмора. «Ахмат» при нем показывал яркий, агрессивный футбол. Уверен, и «Торпедо» поднимет — если руководство будет Талалаеву доверять.
Жаль недолго вместе поработали. Через три месяца его внезапно отправили в отставку. А в Тамбов меня позвали до того, как он принял «Торпедо». Я сразу набрал Андрею Викторовичу, рассказал о предложении. В ответ услышал: «Сережа, езжай. Ты же мечтаешь быть главным тренером».
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