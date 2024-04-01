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1 апреля, 17:36

Экс-защитник «Динамо» Гранат надеется, что ЦСКА присоединится к чемпионской гонке в РПЛ

Руслан Минаев
Фото ПФК ЦСКА
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Будет ли чемпионская гонка до конца сезона? Хотелось бы. Надеюсь, еще подтянется ЦСКА. Нужно, чтобы они не теряли очки, и тогда нас ждет интересная концовка РПЛ», — цитирует Граната «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице после 22-го тура чемпионата России. Питерцы в гостях сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и набрали 41 очко.

Второе место занимает «Краснодар» — 40 очков. «Быки» в первом матче после возвращения Мурада Мусаева сыграли вничью с «Локомотивом» в Москве — 1:1.

Третьим идет «Динамо» — 38 очков. Бело-голубые в 22-м туре дома разгромно проиграли «Ростову» (1:4).

Источник: РБ Спорт
Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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