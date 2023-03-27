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Сегодня, 14:31

Эквадорский защитник Рамирес может покинуть «Краснодар»

Алина Савинова
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Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес может покинуть клуб, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, к 28-летнему футболисту есть интерес из Турции и Венгрии. Летом «Краснодар» и Рамирес намерены провести переговоры по будущему футболиста. Отмечается, что сам игрок хотел бы остаться в России.

Рамирес играет за клуб Краснодара с 2017 года. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-ramires-mozhet-pokinut-krasnodar/
Кристиан Рамирес
Футбол
ФК Краснодар
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