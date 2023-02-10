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Сегодня, 10:30

Эльмир Набиуллин покинул «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.

«Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Нижний Новгород». Клуб благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородского клуба.

Ранее стало известно, что приобрести Набиуллина помимо тульского «Арсенала» предложили казанскому «Рубину» и московскому «Торпедо».

Его контракт с нижегородским клубом был рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей.

Источник: https://t.me/fcnn52/5392
Эльмир Набиуллин
ФК Нижний Новгород
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