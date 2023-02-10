Сегодня, 10:30
Защитник Эльмир Набиуллин покинул «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба клуба.
«Эльмир Набиуллин завершил выступления за ФК «Нижний Новгород». Клуб благодарит Эльмира за проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении нижегородского клуба.
Ранее стало известно, что приобрести Набиуллина помимо тульского «Арсенала» предложили казанскому «Рубину» и московскому «Торпедо».
Его контракт с нижегородским клубом был рассчитан до июня 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей.