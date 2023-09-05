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Сегодня, 10:00

Эракович ответил на вопрос, почему перешел в «Зенит», а не в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему принял предложение петербургского клуба, а не «Спартака», который интересовался игроком изначально.

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно. Не знаю какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», — сказал Эракович «СЭ».

«Зенит» объявил о переходе 20-летнего серба в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».

В августе в интервью «СЭ» сербский футболист заявил, что матч против «Спартака» в 5-м туре РПЛ (3:1) не был для него принципиальным.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Страхиня Эракович
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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