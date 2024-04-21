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Сегодня, 12:41

Белоголовцев — о Карпине: «Мне кажется, у него есть комплекс, что в «Спартаке» ничего не получилось»

Сергей Жуков
корреспондент
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Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев в комментарии для «СЭ» отреагировал слухи о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить красно-белых.

«Я не очень верю во вхождение в одну и ту же реку. Как бы он высоко ни поднимал голову, мне кажется, у него есть некий комплекс того, что в «Спартаке» у него ничего не получилось. Я бы не очень хотел, чтобы Карпин возглавил «Спартак». Хотя, может быть, я ошибаюсь. По работе с «Ростовом» он показывает, что он вырос в очень сильного тренера, в очень харизматичного, мощного. Он перестал своим основным занятием делать осаживание журналистов. Я не верю в возвращения. Я думаю, это не работает. У меня суеверное отношение к этому», — сказал Белоголовцев «СЭ».

С 2008 по 2012 год Валерий Карпин занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009-2012, 2012-2014 годах он также работал главным тренером московского клуба.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах.

21 апреля красно-белые на выезде сыграют против «Ростова» в матче 25-го тура РПЛ. Начало — в 20.30 мск.

Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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