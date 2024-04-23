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Сегодня, 14:36

ЭСК РФС рассмотрит запрос «Рубина» на отмену красной карточки Ашурматова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрит эпизод с удалением защитника «Рубина» Рустама Ашурматова в матче против «Локомотива» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Арбитр Евгений Кукуляк показал 27-летнему футболисту красную карточку на 76-й минуте.

«ЭСК РФС после обращения «Рубина» в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Рустама Ашурматова рассмотрит эпизод с удалением игрока в матче РПЛ с «Локомотивом», — говорится в сообщении РФС, которое приводит ТАСС.

В текущем сезоне Ашурматов провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.

Источник: ТАСС
Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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