ЭСК РФС рассмотрит запрос «Рубина» на отмену красной карточки Ашурматова

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС рассмотрит эпизод с удалением защитника «Рубина» Рустама Ашурматова в матче против «Локомотива» (1:1) в 25-м туре РПЛ.

Арбитр Евгений Кукуляк показал 27-летнему футболисту красную карточку на 76-й минуте.

«ЭСК РФС после обращения «Рубина» в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку Рустама Ашурматова рассмотрит эпизод с удалением игрока в матче РПЛ с «Локомотивом», — говорится в сообщении РФС, которое приводит ТАСС.

В текущем сезоне Ашурматов провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя забитыми мячами.