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Гинер о возвращении пива: «Болельщик может провести 2 часа на стадионе, а может напиться в баре. Это лучше?»

Артем Бухаев
Корреспондент
Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент ЦСКА Евгений Гинер поддержал идею о возвращении пива на стадионы.

«Возвращение пива? Забудьте про финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10-12 миллионов рублей. При наших бюджетах в 100 миллионов долларов... Вопрос в другом. Митрофанов отметил — косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Потому что для русского человека пиво без водки — деньги на ветер. Там это можно, это же не стадион. О чем мы говорим? В баре никак не ограничивают.
Сколько он успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещение. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны, в Англии нельзя. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести 2 часа времени. А может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за 2,5 года. А первое слушание о возвращении было 4 года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору, как в пандемию», — заявил Гинер.

В среду, 26 апреля в комитете Госдумы по физической культуре и спорту проходит обсуждение законопроекта о возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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