Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Быстров — о трактовке эпизодов в штрафной: «Ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны были ставить пенальти»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о трактовке эпизодов в штрафной площади.

«Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. Но, опять же, такое только у нас в чемпионате, потому что судьи начали свистеть всю эту фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные. Ставьте те точки, которые есть.

Конечно, я так же уходил с поля и говорил: «Меня сбили, сто процентов», но я-то знаю, где меня сбивают, а где — нет, где я дорисовываю. По-моему, сейчас с ВАР нетрудно расценивать, где рисование происходит, а где — нет. Сначала они кричат про Дзюбу, в прошлом сезоне ему бьют по левой пятке, а вверх идет сначала правая. Кричали, что это чистый пенальти. Но, если разобраться, если тебе бьют в правую ногу, ты не можешь левую кверху поднимать и двумя ногами кверху падать. Как бы тебе больно ни было — стой на ногах. Получается, сейчас защитники обречены, они вообще не должны вступать в единоборства в штрафной», — сказал Быстров.

 
Александр Соболев. «Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

 

Александр Соболев
Владимир Быстров
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
13
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кокорин рассказал о самой дорогой паре кроссовок в своей коллекции
Косторная: «В группе Тутберидзе конвейер, результаты добываются любыми методами»
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Генерал ВСУ заявил об ошибках Киева в подготовке Артемовска к обороне
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Захарова напомнила о желании войны Западом
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Быстров — о матче ЦСКА — «Локомотив»: «Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота»
Быстров — о последних результатах Абаскаля: «Не знаю, что за истерика с тренерским штабом «Спартака». Дайте поработать!»
«Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ
«Ахмат» — «Сочи»: гости грубо нарушили правила игры. Или судья РПЛ не умеет заполнять протокол?
Ещенко заявил, что игроки «Спартака» смогли перевернуть ход матча с «Краснодаром»
Шишкин заявил, что победа над «Краснодаром» встряхнет «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гинер о возвращении пива: «Болельщик может провести 2 часа на стадионе, а может напиться в баре. Это лучше?»

Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, насколько вырастет доход клуба от возвращения пива на стадионы