Быстров — о трактовке эпизодов в штрафной: «Ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны были ставить пенальти»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» высказался о трактовке эпизодов в штрафной площади.

«Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. Но, опять же, такое только у нас в чемпионате, потому что судьи начали свистеть всю эту фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные. Ставьте те точки, которые есть.