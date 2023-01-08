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Сегодня, 19:03

Кафельников назвал условие, при котором Абаскаль может покинуть «Спартак»

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал возможный уход главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

— Если ему потенциально предложат поработать в «Севилье», то к гадалке ходить не нужно будет. Он примет это предложение. Что касается «Спартака», весь наш футбол находится под определенным ударом. Это те реалии, в которых нам придется долго жить. Нужно к этому привыкать.

— Кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»?

— Вообще параллельно, кто может. Уже неважно, на первенстве двора кого угодно можно тренером поставить. Лучше или хуже от этого точно не будет.

— Как сейчас вы оцениваете игру «Спартака» при Абаскале?

— Не хочу никак оценивать. Российские команды не участвуют в еврокубках. Как можно оценивать первенство двора? Интереса особого нет за этим наблюдать, — сказал Кафельников «Спорт День за Днем».

«Спартак» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует «Зенит» с 42 очками.

Контракт Абаскаля с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kafelnikov-nazval-uslovie-ukhoda-abaskalya-iz-spartaka-
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Кафельников
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