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Сегодня, 20:47

Евсеев назвал игру с «Крыльями» худшим матчем «Факела» за все время его пребывания в команде

Алина Савинова
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Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча 7-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:3).

«Это худший матч «Факела» за все время моего пребывания в команде. Игроки в первом тайме много говорили с арбитром? Очень хотели победить, но ничего не получалось, от этого нервозность. Перегорели. Но с такой поддержкой болельщиков нельзя опускать руки, надо держаться за эту ауру. А сложности у нас есть всегда», — цитирует Евсеева Metaratings.ru.

После этой игры «Крылья Советов» набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. «Факел» с 4 очками расположился на 14-й строчке. В 8-м туре самарская команда встретится с ЦСКА, а воронежский клуб сыграет с «Уралом».

Источник: https://metaratings.ru/news/evseev-igra-s-krylyami-eto-khudshii-match-fakela-za-vse-vremya-moego-prebyvaniya-v-komande-280180/
Вадим Евсеев
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
2
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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