«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль

«Факел» в товарищеском матче обыграл «Анджижан» из Узбекистана со счетом 4:1.

В составе воронежской команды дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

Сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч с «Чайкой». Начало встречи в 17.00 мск.