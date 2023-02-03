«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль

Сегодня, 13:34
«Факел» в товарищеском матче обыграл «Анджижан» из Узбекистана со счетом 4:1.
В составе воронежской команды дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.
Сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч с «Чайкой». Начало встречи в 17.00 мск.
хурма(сельдерей)
чемпион про-лиги 2022 года теперь вышел в суперлигу
03.02.2023
хурма(сельдерей)
правильно...Андижан исправьте черти
03.02.2023
Вадим Непобедим
Второй состав Факела на классе обыграл чемпиона узбекской ФНЛ. Приятно,что забил Кондрамашин,прицеливается третью игру и наконец. Молодежь сыграла хорошо,ну и Марков потренировался.
03.02.2023