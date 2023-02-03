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Сегодня, 13:34

«Факел» обыграл узбекский «Анджижан», Марков оформил дубль

Сергей Разин
корреспондент
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«Факел» в товарищеском матче обыграл «Анджижан» из Узбекистана со счетом 4:1.

В составе воронежской команды дубль оформил Евгений Марков, еще по голу забили Матвей Ивахнов и Богдан Кондрамашин.

Сегодня «Факел» проведет второй товарищеский матч с «Чайкой». Начало встречи в 17.00 мск.

ФК Факел (Воронеж)
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