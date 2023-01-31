«Факел» и защитник Дашаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

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Защитник Аслан Дашаев покинул воронежский «Факел». Контракт с футболистом расторгнут по обоюдному согласию, сообщает пресс-служба клуба.
«Я принял такое решение, потому что в футболе иногда нужно менять обстановку, пробовать что-то новое. Впереди у меня новый этап. А сейчас я хочу поблагодарить всех, с кем довелось встретиться в Воронеже. Руководство «Факела», игроки, тренерский штаб, персонал — всем спасибо, было очень приятно поработать вместе. И особая благодарность — болельщикам, в Воронеже особенная атмосфера на трибунах», — отметил Аслан Дашаев.
В текущем сезоне чемпионата России 33-летний защитник провел 8 матчей в составе «Факела» и забил 2 гола.
Ранее появлялась информация, что Дашаев может стать игроком «Волги» из Ульяновска.
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