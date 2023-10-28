Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

«Факел» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Матч 13-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» начнется 28 октября в 14:00
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Факел».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Спартак» на выезде сыграет против «Факела» в матче 13-го тура чемпионата России 28 октября, в субботу. Встреча пройдет на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Спартак

Следить за ключевыми событиями противостояния «Факел» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Игру в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск. Также игры российской премьер-лиги сезона 2023 / 2024 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» в прошлом туре одержал уверенную победу над «Пари НН» (2:0) и вернулся в топ-4 чемпионата. Красно-белые занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 20 очков. Воронежская команда располагается на 13-й строчке с 12 баллами.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Обсудить
Читайте также
Гуменник впервые выступил под русский кавер песни Rammstein
В РФС отметили, что выход из УЕФА не отменит санкций ФИФА
В Германии заявили о сбывающемся «пророчестве» Путина
Лавров заявил о страхе Запада перед «выращенным» на Украине монстром
Экс-разведчик США Риттер рассказал о ловушке для ВСУ в ДНР
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Перед матчем «Факел» — «Спартак» возникли проблемы с полем: сотрудники убирают воду лопатами
«Факел» — «Спартак»: гости без Джикии, но в черно-красной форме. Онлайн-трансляция матча
Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»
Агент Джикии заявил, что футболист пропустит матч против «Факела» из-за травмы
«Факел» — «Спартак»: Кудряшов и Соболев в старте
Защитник «Факела» Калинин сможет сыграть против «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Джикии заявил, что футболист пропустит матч против «Факела» из-за травмы

Горшков не исключил отставки Ромащенко из «Ахмата» в случае поражения от «Зенита»