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Судейство

Сегодня, 20:15

«Факел» — «Зенит»: офсайд у гостей зафиксирован правильно, гол верно отменен

Александр Бобров
Шеф-редактор
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
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На 88-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» второй ассистент судьи Арам Петросян ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Вендела. В результате поначалу был засчитан гол Клаудиньо.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Спустя пять минут после проверки, проведенной видеоассистентами Алексеем Амелиным и Евгением Булановым и просмотра видеозаписи судьей Алексеем Сухим, решение было изменено: был правильно зафиксирован офсайд, а взятие ворот правильно не засчитано.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот

Зенитовец увел за собой защитника «Факела», позволив другому игроку сине-бело-голубых продолжить атаку и отдать пас Клаудиньо. Арбитру пришлось самому изучить повторы на мониторе, чтобы оценить, влиял ли Вендел на соперника.

Скриншот из трансляции.
Фото Скриншот
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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