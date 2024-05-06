«Факел» — «Зенит»: офсайд у гостей зафиксирован правильно, гол верно отменен

На 88-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» второй ассистент судьи Арам Петросян ошибочно не зафиксировал положение «вне игры» у Вендела. В результате поначалу был засчитан гол Клаудиньо.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Спустя пять минут после проверки, проведенной видеоассистентами Алексеем Амелиным и Евгением Булановым и просмотра видеозаписи судьей Алексеем Сухим, решение было изменено: был правильно зафиксирован офсайд, а взятие ворот правильно не засчитано.

Скриншот из трансляции. Фото Скриншот

Зенитовец увел за собой защитника «Факела», позволив другому игроку сине-бело-голубых продолжить атаку и отдать пас Клаудиньо. Арбитру пришлось самому изучить повторы на мониторе, чтобы оценить, влиял ли Вендел на соперника.