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Судейство

Сегодня, 15:25

«Факел» — «Зенит»: грубо ошибся ассистент судьи — в ворота гостей не назначен пенальти

Судья ошибся и не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод с фолом Деяна Ловрена.

На 39-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» грубо ошибся первый ассистент судьи Алексей Ширяев.

Он поторопился зафиксировать положение «вне игры» у нападающего воронежцев Георгия Гонгадзе. В результате главный арбитр Павел Кукуян, реагируя на сигнал помощника, остановил игру до того, как в штрафной сине-бело-голубых произошло единоборство Деяна Ловрена с форвардом, который упал в надежде на пенальти.

В момент передачи с половины поля «Факела» Гонгадзе действительно находился за линией офсайда. Но затем в долго летевший мяч сыграл головой один из защитников «Зенита». Сделал он это неудачно, потому что мяч снова полетел в направлении зенитовских ворот.

Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.

С одной стороны, действия защитника гостей можно считать неконтролируемой игрой в мяч. Тогда Гонгадзе в положении «вне игры».

С другой, мяч летел с большого расстояния долгое время — у зенитовского футболиста была возможность подстроиться под него и совершить правильное техническое действие.

Офсайд Георгия Гонгадзе.
Офсайд Георгия Гонгадзе.
Судья допустил ошибку и поторопился с фиксированием офсайда.
Судья допустил ошибку и поторопился с фиксированием офсайда.

В любом случае это вопрос трактовки. Потому Ширяеву не следовало торопиться с фиксированием офсайда. Ассистент должен был подождать развития атаки «Факела», а уже затем дать сигнал. Тогда у видеоассистентов появилась бы возможность оценить и правильность определения положения «вне игры», и понять, сфолил ли Ловрен на Гонгадзе.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
08 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Зенит
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Павел Кукуян
66
70
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