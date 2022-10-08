Судья ошибся и не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Факелом»

На 39-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Факел» — «Зенит» грубо ошибся первый ассистент судьи Алексей Ширяев.

Он поторопился зафиксировать положение «вне игры» у нападающего воронежцев Георгия Гонгадзе. В результате главный арбитр Павел Кукуян, реагируя на сигнал помощника, остановил игру до того, как в штрафной сине-бело-голубых произошло единоборство Деяна Ловрена с форвардом, который упал в надежде на пенальти.

В момент передачи с половины поля «Факела» Гонгадзе действительно находился за линией офсайда. Но затем в долго летевший мяч сыграл головой один из защитников «Зенита». Сделал он это неудачно, потому что мяч снова полетел в направлении зенитовских ворот.

Офсайд Георгия Гонгадзе.

Офсайд Георгия Гонгадзе.

С одной стороны, действия защитника гостей можно считать неконтролируемой игрой в мяч. Тогда Гонгадзе в положении «вне игры».

С другой, мяч летел с большого расстояния долгое время — у зенитовского футболиста была возможность подстроиться под него и совершить правильное техническое действие.

Офсайд Георгия Гонгадзе.

Судья допустил ошибку и поторопился с фиксированием офсайда.

В любом случае это вопрос трактовки. Потому Ширяеву не следовало торопиться с фиксированием офсайда. Ассистент должен был подождать развития атаки «Факела», а уже затем дать сигнал. Тогда у видеоассистентов появилась бы возможность оценить и правильность определения положения «вне игры», и понять, сфолил ли Ловрен на Гонгадзе.