«Фатих Карагюмрюк» может арендовать защитника «Зенита» Кругового

Сегодня, 19:10
Как стало известно «СЭ», турецкий «Фатих Карагюмрюк» рассматривает вариант с подписанием защитника «Зенита» Данила Кругового.
В случае, если клуб из Санкт-Петербурга согласится отпустить игрока, футболисту будет предложена годичная аренда.
Ранее Sport24 сообщил, что 25-летний россиянин попал в сферу интересов нескольких турецких команд.
В сезоне-2022/23 Круговой провел 27 матчей за «Зенит» во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей. Защитник является трехкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе петербургской команды.
В «Фатих Карагюмрюк» играет российский полузащитник Магомед Оздоев, который перешел в команду в июле 2022 года после 4,5 лет выступлений за «Зенит».