Файзулин считает, что «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин ответил на вопрос, смогут ли петербуржцы стать чемпионами России по итогам матча 26-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Думаю, «Зенит» сегодня станет чемпионом. С каким счетом петербуржцы обыграют «Спартак»? Не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Файзулина.

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.

«Зенит» становился чемпионом России четыре сезона подряд.