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Федотов объяснил, что произошло с Карраскалем и ответил, нарушал ли колумбиец режим

Игорь Рабинер
Обозреватель
Хорхе Карраскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, что произошло с севшим на скамейку Хорхе Карраскалем и ответил, нарушал ли колумбиец режим.

— Помню, что вы нехарактерно для себя жестко раскритиковали Карраскаля на пресс-конференции после дерби со «Спартаком» в первом круге. В какой момент с ним что-то произошло, и почему он вас не слышит?

— В жизни бывает всякое. Вспоминая свою футбольную карьеру, приходится анализировать ситуацию, проводить различные аналогии. При этом понимаю, что это разные периоды, разные характеры, разный ход карьеры. Но у каждого бывают взлеты и падения, неправильные суждения. Как раз это и называется: пройти огонь, воду и медные трубы. Мы в своем воздействии на футболистов используем различные методы, и, если одни не дают эффекта, то применяем другие. Поэтому такой ход был предпринят вполне сознательно.

— Ходило много слухов, что Карраскаль вкусил московский образ жизни и стал завсегдатаем различных ночных клубов. Это правда? И были ли конкретные случаи, за которые он был оштрафован?

— Ни разу в мою бытность главным тренером ЦСКА у меня не было причин наказывать Хорхе. Могу это гарантировать: он всегда был на тренировках в добром здравии и отличном самочувствии. Это даже не обсуждается. Все футболисты нашего коллектива находятся в равных условиях, а нарушение спортивного режима — одно из тех действий, который наш тренерский штаб не приемлет.

— В таком случае почему так просела результативность Карраскаля, и он сел на «банку», если, по вашим словам, на всех тренировках был в нормальном состоянии?

— На определенном этапе Хорхе просто проиграл конкуренцию. Это нормальное состояние команды, когда сегодня играет один, а завтра — другой.

Владимир Федотов. «Когда выходишь на пенальти, а в воротах Акинфеев — понимаешь: бить некуда!» Большое интервью Владимира Федотова

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Хорхе Карраскаль
ФК ЦСКА (Москва)
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