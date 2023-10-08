Федотов оценил прогресс Гайича: «Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру полузащитника команды Милана Гайича в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

Футболист оформил дубль в этой встрече. Он отличился на 31-й и 60-й минутах игры.

— Гайич прибавил в завершении. С чем вы связываете его прогресс в атакующих действиях?

— Он восстановился после травмы. Сперва был без должной подготовки, но теперь набрал кондиции. Он появляется в тех эпизодах, где и должен быть. Наши латерали находят себя понемногу. Оба участвуют в завершении. Мы хотим видеть от них именно это.

— То, что команда прижалась к воротам в концовке — это установка?

— Навал был, но все было спокойно. Когда соперник насыщает штрафную большим количеством игроков, бывает тревожно. Но все было под контролем. За исключением момента, когда мы пропустили...

— В обороне играет Мухин, а не Набабкин — это для большего креатива в атаке?

— Мы говорили, что защитники тоже участвуют в атакующих действиях. Это делает Макс. Думаю, с набором формы ребята будут больше участвовать в атаке.

ЦСКА с 17 очками находится на восьмой строчке в таблице РПЛ. 21 октября армейцы сыграют на выезде с «Рубином».