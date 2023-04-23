Федотов: «Мы доминировали, но потеряли два очка»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил свои тактические решения в матче с «Локомотивом» (1:1) в 24-м туре РПЛ.

— Медина вышел играть на левый фланг. Почему так? И как оцените его игру?

— Хотели усилить фланг атаки. Отталкивались от его умений. Он мог неоднократно забить или отдать голевую передачу. Он хорошо сыграл

— Набабкин вышел вместо пропустившего матч Мойзеса. Почему не Агапов?

— Мы анализировали ситуацию, это наше внутреннее дело. Кирилл вполне правильно действовал сегодня. Хочу выделить всю команду. Мы доминировали и забили в равных составах. Мы потеряли два очка, но я хочу, чтобы команда создавала и играла. Но у нас не получилось забить нужный гол.

Мы отдаем должное соперникам. Они сражались и верили в свой успех. Футбол — это спорт, когда полумомент может дать результат.

— В конце второго тайма вы выпустили Карраскаля, но показалось, что за 10 минут он не вошел в игру.

— Иван Обляков успел быстро получить желтую карточку в начале матча. Нужно было бороться и отбирать мяч, Иван это делал с осторожностью из-за желтой, которую я не понял.

— Дивеев перед голом в ваши ворота спрашивал, закрывать ли ему Изидора

— Была срезка. Был отскок, который получился опасным.

— Вы говорили, что можно выпускать больше молодых. Оправдало ли себя появление Ермакова и Глебова?

— У ребят все впереди. Глебов вышел вместо Гайича, который играл практически без замен. Ему нужен был отдых, плюс у него была желтая карточка. У Глебова были моменты, когда он мог отдать передачу поточнее. Но это опыт, — сказал Федотов.

После ничьей с «Локомотивом» армейцы с 45 очками занимают четвертое место в РПЛ, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.