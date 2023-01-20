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Сегодня, 11:52

Филин не стал продевать контракт с «Химками» и покинул клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Химки» объявили о прекращении сотрудничества с защитником Александром Филиным, сообщается в официальном Telegram-канале «Химок».

Между подмосковным клубом и 26-летним футболистом была достигнута договоренность о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Филин выступал за «Химки» с 2018 года. Всего за подмосковный клуб он провел 115 матчей и забил два мяча. Его контракт истек сегодня, 20 января 2023 года.

После 17 туров «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5425

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П2

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21%

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Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

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24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Александр Филин
Футбол
РПЛ
ФК Химки
3
0
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