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Сегодня, 17:36

Форвард «Балтики» Энрикес: «Может быть, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось»

Алина Савинова
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Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес оценил последние результаты команды в чемпионате и FONBET Кубке России.

«Мы начали хорошо играть с ЦСКА, но несколько ошибок привели к двум быстрым голам. Мы очень много сил потратили в первом тайме. Далее очень тяжело было найти пространство для игры. В матче с «Ахматом», наоборот, мы быстро и последовательно начали забивать голы. Игра получалась, это нас замотивировало, внушило больше уверенности в собственных силах. Мы владели игрой и смогли продемонстрировать все те положительные качества, которые имеет команда, игроки. Может быть, в игре с «Ахматом» мы отдали чуть больше сил, чем требовалось. Впрочем, я не думаю, что это единственная причина поражения в матче с ЦСКА. Было много факторов», — цитирует Энрикеса Metaratings.ru.

13 апреля «Балтика» разгромила «Ахмат» со счетом 7:1 в матче 24-го тура РПЛ. 16-го числа калининградский клуб проиграл ЦСКА (0:2) в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России и теперь продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
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