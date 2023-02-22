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Сегодня, 17:04

Франко Камоцци: «Я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб в России»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал слова португальского экс-защитника «Зенита» Фернанду Мейры о том, что петербургский клуб является самым популярным в России.

«Я считаю, что «Спартак» — самый популярный клуб в России. «Зенит», пожалуй, наиболее известен на европейском уровне, потому что много лет играл в Лиге чемпионов и много лет назад выигрывал Кубок УЕФА», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

«Зенит» восемь раз становился чемпионом России. В сезоне-2007/08 клуб из Санкт-Петербурга выиграл Кубок УЕФА. «Спартак» является десятикратным чемпионом страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-ya-schitayu-chto-spartak-samyi-populyarnyi-klub-v-rossii-229921/
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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