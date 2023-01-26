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Камоцци: «Сперцян — прекрасный полузащитник, он способен заиграть в Европе»

Камоцци считает, что полузащитник «Краснодара» Сперцян способен заиграть в Европе
Ана Горшкова
Корреспондент
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о потенциальном трансфере полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

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«Сперцян — прекрасный полузащитник бокс-ту-бокс. Он проделывает огромный объем работы. Очень креативный игрок, забивает голы, отдает передачи. У него есть качество. Думаю, он способен заиграть в Европе», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Он дебютировал за основной состав команды в 2021 году. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне 22-летний армянин сыграл за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
Франко Камоцци
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