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Сегодня, 14:55

Ерохин: «Зенит» должен приложить все усилия для того, чтобы победить «Ахмат»

Владислав Корегин
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РПЛ между петербургским клубом и «Ахматом».

Игра состоится 19 мая в Грозном. Начало — в 19.00 мск. Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

«Сейчас так складываются обстоятельства, что мы должны все усилия, все силы, которые у нас есть, приложить для того, чтобы победить. Другого в голове просто нет», — приводит слова Ерохина клубная пресс-служба сине-бело-голубых.

Игроки &laquo;Зенита&raquo;. «Ахмат» — одна из лучших команд РПЛ 2024 года. Дома парни Адиева могут остановить «Зенит»

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 2 очка.

Источник: ФК «Зенит»
Александр Ерохин
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
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