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Гаджиев — о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов: «Я — за. Они ни наркоманы, ни пьяницы»

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что не видит проблем в получении российского гражданства бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это нормальный вариант. Если они хотят быть гражданами России, когда отношение многих стран, государств и людей негативное к стране. Конечно, я — за. К ним нет никаких замечаний, они ни наркоманы, ни пьяницы. Здоровые люди, разумные, играют в самую популярную игру. Ведь на их выступление приходит по 60 тысяч зрителей. Бразильцы у нас уже были, вспомнить только Марио Фернандеса и Ари. С их помощью мы неплохо играли», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10661708-gadzhiev-o-vozmozhnom-poluchenii-rossijskogo-grazhdanstva-malkomom-i-klaudino-ya-za-oni-ne-narkomany-ne-pyanicy.html
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Гаджи Гаджиев
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