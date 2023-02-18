Гаджиев — о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов: «Я — за. Они ни наркоманы, ни пьяницы»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что не видит проблем в получении российского гражданства бразильскими футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо.

«Это нормальный вариант. Если они хотят быть гражданами России, когда отношение многих стран, государств и людей негативное к стране. Конечно, я — за. К ним нет никаких замечаний, они ни наркоманы, ни пьяницы. Здоровые люди, разумные, играют в самую популярную игру. Ведь на их выступление приходит по 60 тысяч зрителей. Бразильцы у нас уже были, вспомнить только Марио Фернандеса и Ари. С их помощью мы неплохо играли», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Ранее «СЭ» стало известно о том, что Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов.