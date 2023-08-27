Гаджиев прокомментировал слова Джикии после матча с «Ахматом»

Российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на слова капитана «Спартака» Георгия Джикии после матча 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

Футболист отметил, что хоть московская команда и не забила, но зато впервые в чемпионате не пропустила.

«Не знаю, сколько времени понадобится, чтобы сбалансировать игру. Я вижу то же, что и вы. Когда игра команды не сбалансирована, мы видим, что чем лучше команда играет в обороне, как это было у «Спартака» с «Ахматом», тем хуже — в атаке, и наоборот. Это же относится к словам Джикии. Состав команды позволяет выстроить игровой баланс, чтобы все взаимодействия были определены», — приводит «Газета.Ru» слова Гаджиева.

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Ахмат» расположился на 8-й строчке, имея в активе 7 очков. В следующем туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», а грозненская команда встретится с «Уралом».