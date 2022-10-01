Гаджиев считает, что «Ахмат» преобразился с приходом нового тренера

1 октября, 13:52
Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что у «Ахмата» все шансы на победу в матче 11-го тура РПЛ против «Динамо». Специалист считает, что московский клуб на данный момент не очень хорошо выступает.
«Ахмат» сейчас немного преобразился, связываю это с эмоциями от смены тренерского штаба. Но если бы не было хорошей подготовки, то это движение вверх не смогло бы долго продолжаться. Нельзя сказать, что Талалаев работал плохо. Ожидаю, что с приходом Ташуева уровень физической готовности «Ахмата» может улучшиться, знаю требования этого тренера. Если сравнивать их стилевые требования, то обоих тренеров они примерно одинаковые", — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.
Матч «Ахмат» — «Динамо» состоится в воскресенье, 2 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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