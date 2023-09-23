Гафин назвал Кукуяна лучшим арбитром РПЛ

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о работе главного арбитра Павла Кукуяна в матче против «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

— Алаев отметил работу Кукуяна. Как вам его работа?

— Полностью согласен с Александром. Считаю, что Павел Кукуян является, пожалуй, лучшим российским арбитром на сегодняшний день. У меня не было вопросов с трибуны. За исключением количества добавленных минут. Пять минут слишком мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время. Это часть футбола, претензий нет. Но если бы такое случилось на предыдущем чемпионате мира, добавили бы минут 15.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.