Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 21:55

Гафин назвал Кукуяна лучшим арбитром РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о работе главного арбитра Павла Кукуяна в матче против «Спартака» (0:1) в 9-м туре РПЛ.

— Алаев отметил работу Кукуяна. Как вам его работа?

— Полностью согласен с Александром. Считаю, что Павел Кукуян является, пожалуй, лучшим российским арбитром на сегодняшний день. У меня не было вопросов с трибуны. За исключением количества добавленных минут. Пять минут слишком мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время. Это часть футбола, претензий нет. Но если бы такое случилось на предыдущем чемпионате мира, добавили бы минут 15.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» опустилось на пятое место, имея на счету 15 баллов.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
4
Обсудить
Читайте также
Врач Костомарова рассказал о борьбе за жизнь фигуриста: «9 из 10 погибли бы в первые часы»
Костомаров рассказал о кошмарах и снах во время госпитализации
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Титов: «Сейчас болельщики ЦСКА видят, почему клуб продал Карраскаля и Медину»
Титов — об игре Дуарте против «Динамо»: «Для него два ляпа за матч — уже неплохо»
Мостовой: «Когда я увидел Бонгонда и Бабича, то сразу понял, что они будут играть в основе»
Титов — о голевом пасе Соболева в дерби: «Все сделал идеально!»
«Снимаю шляпу перед Соболевым. Идеальный пас!» Титов — о победе над «Динамо»
Гладилин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин: «Расстроены и огорчены поражением в матче с принципиальным соперником»

Абаскаль: «Селихов почувствовал боль в спине. Он будет работать с докторами»