Гафин рассказал о контракте Тюкавина с «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем форварда Константина Тюкавина в московской команде.

«Контракт Тюкавина? У Константина сработала опция автоматического продления на год. Агент Тюкавина подтвердил, что в этой связи Костя останется в «Динамо» еще на один сезон. Больше добавить нечего», — цитирует Гафина Sport24.

Тюкавин является воспитанником бело-голубых. Всего за основную команду «Динамо» он провел 111 матчей, в которых забил 31 гол и сделал 21 результативную передачу. Ранее агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов подтвердил, что у форварда есть предложения от европейских клубов.

На данный момент «Динамо» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками.