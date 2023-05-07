Гендиректор «Ахмата»: «Если по Конате поступит предложение, которое устроит и нас, и игрока, мы его рассмотрим»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб готов рассмотреть предложения по переходу форварда Мохамеда Конате в другой клуб.

«Коната назвал себя одним из лучших нападающих России? У нас все игроки — самые лучшие. По крайней мере для нас. Что касается будущего Конате, то у него сейчас контракт с «Ахматом», он останется в клубе. Но если по нему поступит предложение, которое устроит и нас, и игрока, мы его рассмотрим», — цитирует Айдамирова Metaratings.ru.

Конате выступает за «Ахмат» с 2021 года. В текущем сезоне РПЛ 25-летний нападающий забил 10 голов и отметился 1 результативной передачей в 22 матчах за грозненский клуб.