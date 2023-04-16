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Сегодня, 00:28

Гаврилов: «Спартак» сделал все, чтобы вернуться на второе место»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

«Сюжет приличный выдали команды, два удаления, три пенальти. Спартаковцы молодцы, что выиграли и взяли три очка. Удержит ли «Спартак» по итогам тура второе место? Сейчас от них уже ничего не зависит. Если «Ростов» выиграет или сыграет вничью с «Зенитом», то вернется на второе место. «Спартак» сегодня сделал все, чтобы на него вернуться. Надо стремиться побеждать в каждом матче», – приводит слова Гаврилова «Газета.Ru».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/15/20220763.shtml
Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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