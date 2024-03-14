Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? Правильно сделал»

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал слухи о том, что его одноклубник Федор Чалов мог перейти в «Зенит».

«Чалов» отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за нападающего около 10 миллионов евро. Россиянин отказался от предложения петербуржцев, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока а ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка в 20 матчах.