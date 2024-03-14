Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 марта, 13:50

Гайич: «Чалов отказался переходить в «Зенит»? Правильно сделал»

Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Милан Гайич прокомментировал слухи о том, что его одноклубник Федор Чалов мог перейти в «Зенит».

«Чалов» отказался переходить в «Зенит»? И правильно сделал», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые предлагали за нападающего около 10 миллионов евро. Россиянин отказался от предложения петербуржцев, потому что хочет продолжить карьеру в Европе.

В нынешнем сезоне 25-летний Чалов провел 29 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Контракт игрока а ЦСКА рассчитан до конца декабря 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

ЦСКА занимает четвертое место, набрав 32 очка в 20 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Милан Гайич
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Москве скончался оперный певец Евгений Кунгуров
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Сирена об эвакуации прозвучала в Оренбурге
Экс-депутата Норвегии объявили в розыск в РФ за наемничество на стороне ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Фамейе выбыл на месяц, Гоцук должен пропустить столько же. Как КДК накажет капитана «Пари НН»?
Деменко: «Ошибка Адамова? Думаю, Семак обязательно выскажется об этом»
Щербаченко: «По игре «Краснодар» провалил первый тайм с «Локомотивом»
Романцев — о «Краснодаре»: «Не увидел игровых перемен после возвращения Мусаева»
«Промес был знаковой фигурой «Спартака», но не настолько, чтобы не забивать в трех матчах!» Интервью Романцева
«Краснодар» уходит от игры Ивича. Как Мусаев возвращает романтический футбол
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кобелев: «Рано короновать «Зенит». Во втором тайме «Динамо» ему ни в чем не уступало»

Кержаков заявил, что «Зенит» выиграет чемпионат России в шестой раз подряд