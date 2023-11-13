Газзаев назвал главную проблему ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал игру армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной — победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию», — цитирует Газзаева RT.

После 15 туров РПЛ ЦСКА набрал 25 очков и идет на 5-м месте. Клуб по дополнительным показателям уступает «Крыльям Советов» (4-е место) и «Динамо» (3-е место), которые также набрали по 25 очков.