Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Газзаев — о ЦСКА: «Перед Федотовым должна стоять только одна цель — чемпионство»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил шансы армейцев на золотые медали в новом сезоне.

— Не тревожит, что пока у ЦСКА нет новичков?

— В начале нашего разговора я уже заметил, что без сильного состава почти нереально стать чемпионом. В матче за Суперкубок армейцы мне понравились, показали содержательный футбол, действовали организованно, были ближе к победе. Но мы же сейчас говорим не об одном конкретном матче, а об очень длинной дистанции. Понятно, что целый ряд позиций нуждается в усилении. Нужен креативный, атакующий полузащитник в пару к Облякову, нужен острый нападающий, еще один центральный защитник.

— Как бы оценили нынешний состав ЦСКА?

— К голкиперу вопросов никаких нет. Игорь Акинфеев долгие годы подтверждает свой высокий класс. В обороне нравится связка Роша — Мойзес. В матче за Суперкубок на позиции левого латераля очень прилично сыграл Зайнутдинов, который, получается, заменил ушедшего в «Спартак» Медину. Впереди эффективен Чалов. Скоро вернется в строй Обляков — один из ключевых игроков этой команды. Вот, в принципе, и все. А остальные позиции надо бы укрепить. Ведь ЦСКА придется конкурировать не только с «Зенитом», но, скажем, и со «Спартаком», который гораздо активнее армейцев пока на трансферном рынке. Я уже вам как-то говорил, что после второго места в чемпионате перед Владимиром Федотовым должна стоять только одна цель — золотые медали. Другого варианта я здесь не вижу. Теперь надо нацеливаться исключительно на первое место. Матч за Суперкубок в этом плане меня обнадежил, но на весь сезон такого состава и скамейки просто-напросто может и не хватить...

— Карраскаль — отрезанный ломоть?

— Да, похоже, ЦСКА с ним расстанется. Он не стабилен. В одной игре блеснет, потом на три-четыре матча исчезает. Не случайно Федотов во второй части сезона посадил его на лавку. Полностью поддерживаю это решение главного тренера. Без Карраскаля команда заиграла совсем по-другому.

 
Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол. «Зениту» будет очень сложно защитить титул. Абаскалю надо реабилитироваться». Интервью Газзаева

 

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
1
Обсудить
Читайте также
Минеев рассказал, что будет делать, если встретит Усика на фронте: «Стрелять»
Роман Костомаров рассказал о непростой адаптации к жизни с протезами
МО: ВС России продолжили наносить удары возмездия в районах Одессы и Ильичёвска
Сообщения о новом взрыве на Крымском мосту спровоцировали гнев среди россиян
Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Газзаев: «Балтике» будет сложно в РПЛ. Нужно серьезно усиливаться»
Газзаев оценил перспективы Лички в «Динамо»
Билялетдинов: «Зенит» — явный фаворит РПЛ, но борьба за чемпионство может быть»
Агент Дивеева назвал сроки восстановления защитника после операции
Орещук считает, что «Динамо» финиширует ниже «Краснодара» по итогам сезона РПЛ
Газзаев: «Не верю, что Дзюба начнет разлагать коллектив в «Локо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джикия считает, что РФС лучше оставаться в Европе

«Крылья Советов» представили игровую форму в сезоне-2023/24 — презентация прошла на пляже