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Сегодня, 20:07

Газзаев: «Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Валерий Газзаев отреагировал на переход в «Локомотив» форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.

«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами. Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — цитирует Газзаева Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-08-gazzayev-uveren-dzyuba-i-smolnikov-prinesut-ogromnuyu-polzu-lokomotivu
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Газзаев
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