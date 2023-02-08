Газзаев: «Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву»

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев отреагировал на переход в «Локомотив» форварда Артема Дзюбы и защитника Игоря Смольникова.

«Безусловно, и Артем Дзюба, и Игорь Смольников на ряду с Дмитрием Бариновым будут три явных лидера в команде, которые станут мотиваторами. Абсолютно уверен, что Дзюба и Смольников принесут огромную пользу «Локомотиву» и помогут выйти из непростой ситуации в турнирной таблице. Иметь в команде таких лидеров — только плюс для железнодорожников», — цитирует Газзаева Sport24.

Сегодня, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.