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Сегодня, 17:54

Газзаев о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Сложилось впечатление, что играли две команды абсолютно разного уровня»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался об игре «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

«Мы видим, что «Спартак» как никогда в очень хорошем психологическом состоянии после смены тренера. Играют они очень качественно. В матче с «Ростовом» у них было подавляющее преимущество. Сложилось такое впечатление по игре, что играли две команды абсолютно разного уровня», — сказал Газзаев «СЭ».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу над &laquo;Ростовом&raquo;. «Спартак» на выезде уничтожил «Ростов». Левая нога Медины заработала, когда Абаскаль ушел

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. «Ростов» идет 8-м (34 очка).

В четверг, 25 апреля, красно-белые сыграют на выезде с ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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