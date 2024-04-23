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Сегодня, 17:40

Газзаев — об удалениях Роши и Дивеева: «Они должны быть оштрафованы и наказаны»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» высказался об удалениях защитников армейцев Виллиана Роши и Игоря Дивеева в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Из-за дисквалификации оба футболиста пропустят перенесенную игру 21-го тура со «Спартаком», которая состоится 25 апреля.

«Это бессмысленные потери. Я считаю, что просто нельзя вот так, на ровном месте зарабатывать карточки и ставить команду в такое положение. Красные карточки Роши и Дивеева — это полнейшая безответственность. Они должны быть оштрафованы и наказаны в клубе. Они подвели команду. Роша вообще вышел с капитанской повязкой. Более того, он чуть не сломал ногу Садулаеву. ЦСКА поставлен в очень тяжелое положение», — сказал Газзаев «СЭ».

На данный момент ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 набранных очков. Отставание от идущего 3-м московского «Динамо» составляет 4 очка.

Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
Виллиан Роша
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