Гендиректор «Ахмата» заявил, что остался доволен результатом матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о результате матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

«Конечно, доволен результатом. Со «Спартаком» всегда тяжело играть, особенно на выезде. Довольны тем, как команда реагировала на фоне тех проблем, что есть с составом. Некоторые выходили играть на уколах. Доволен результатом. Но как сказал тренер в раздевалке, могли рассчитывать на большее», — приводит «РБ Спорт» слова Айдамирова.

На данный момент «Ахмат» находится на 8-м месте в чемпионате России, имея в активе 7 очков. В 7-м туре РПЛ грозненский клуб встретится с «Уралом». Матч пройдет 2 сентября и начнется в 13.00 по московскому времени.