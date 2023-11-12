Генеральный директор «Пари НН»: «Заслуга того, где мы сейчас — это Юран»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» оценил работу главного тренера команды Сергея Юрана в первом круге чемпионата России.

После ничьей с «Балтикой» (0:0) в 15-м туре чемпионата России «Пари НН» занимает восьмое место в таблице (21 очко).

«Если для «Пари НН» это высокое место, мы занимаем его благодаря усилиям и стараниям Юрана. Конечно, это работа всей команды — но Сергей Николаевич руководит спортивной частью, тренировками, игрой на поле. Безусловно, заслуга того, где мы сейчас — это Юран», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В следующем туре нижегородцы 26 ноября сыграют на выезде с «Ростовом».