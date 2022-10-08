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Генеральный директор «Факела» Асхабадзе: «Игроки не уступили «Зениту» в желании и довели дело до ничьей»

Анна Горшкова
Корреспондент

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал ничью с «Зенитом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Эмоции положительные с точки зрения результата против флагмана нашего футбола, — цитирует Асхабадзе ТАСС. — У игроков запредельная самоотдача. Мы боремся за выживание и показываем это в матчах со всеми — и с лидерами, и не с лидерами. Без разницы, как складывается игра, мы бьемся за выживание с самым маленьким бюджетом в лиге. 100 процентов такие матчи добавляют уверенности всем нам. Мы поблагодарили команду — несмотря на то, что приехал гегемон нашего футбола, мы не уступили в единоборствах, в желании и довели игру до ничьей».

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах.

«Факел» занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/15996475
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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