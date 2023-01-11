Медведев: «Положительно оцениваю первую часть сезона для «Зенита». Хотя отрыв мог бы быть и больше»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» подвел итоги первой половины сезона.

— Александр Иванович, как вы оцените первую часть сезона для «Зенита»?

— Первую часть сезона оцениваю в целом положительно: отрыв в шесть очков от ближайшего преследователя; высокая результативность, надежная оборона; интересная, атакующая, разнообразная игра. Хотя отрыв мог бы быть и больше.

— Кем из летних новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Команда хорошо укомплектована, неплохая глубина состава. Из новичков особенно порадовали Родригао и Густаво Мантуан.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах.