Медведев — о лидерстве «Зенита» по посещаемости: «За нас болеют миллионы людей в России и за рубежом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» оценил лидерство команды по посещаемости в осенней части сезона-2022/23.

«Это лидерство не случайность, а отражение спортивных успехов «Зенита», а также привлекательности инфраструктуры и многообразие ее использования в дни матчей и вне их, постоянной работы с аудиторией. За «Зенит» болеют не только в Санкт-Петербурге и области, но и миллионы людей в России и за рубежом. Каждый из этой аудитории стремится хоть раз посетить нашу арену наряду со многими болельщиками наших соперников», — сказал Медведев «СЭ».

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что «Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в осенней части сезона-2022/23. На домашние матчи команды из Санкт-Петербурга в среднем приходили 34 029 болельщиков.