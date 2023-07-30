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Сегодня, 08:20

Орлов: «Я бы не сказал, что у «Спартака» состав сильнее, чем у «Зенита»

Геннадий Орлов сравнил составы «Спартака» и «Зенита»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболисты «Зенита».
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил составы «Спартака» и «Зенита».

— Вы не считаете, что на сегодняшний день состав у «Спартака» сильнее, чем у «Зенита»?

— Я бы так не сказал. Да, в атаке команда Абаскаля выглядит мощно. Но что делать с защитой? Проблемы пока есть. Да и вратари остались те же. И Максименко, и Селихов ошибались в прошлом сезоне.

Мне очень любопытен «Краснодар». Команда неплохо укомплектована во всех линиях. У «Локомотива» на бумаге весьма сильный состав. Приятое впечатление произвел «Рубин». Рахимов хорошо подготовил команду. Интересное начало сезона! Нет мальчиков для битья. Все пока бьются, цепляются за очки. Думаю, и «Балтика» еще преподнесет сюрпризы.

&laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Николай Комличенко сравнял счет в&nbsp;концовке. «Мостовому же не 17 лет — как можно так играть в штрафной?!» Орлов — о спасении «Ростова» в матче с «Зенитом»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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