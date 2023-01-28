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Орлов: «Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось»

Иван Шитик
Корреспондент
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Комментатор и эксперт Геннадий Орлов высказался о бывших тренерах-иностранцах «Зенита».

«Если говорить про иностранных тренеров РПЛ, я бы еще выделил Дика Адвоката. Замечательный тренер. Выиграл Кубок УЕФА и первое чемпионство с «Зенитом». Надо обязательно еще вспомнить Властимила Петржелу. Он раскрепостил ребят, ставил молодых. Он их направил, «Зенит» при Петржеле играл очень хорошо. По большому счету, о «Зените» заговорили при Петржеле. Тогда играли свои игроки — Аршавин, Кержаков, Быстров, Малафеев. Петржела был открытием и очень популярен в народе.

Был такой футболист Башашкин. Он ходил в баню в Москве — «Сандуны». Я тоже туда похаживал, когда приезжал в Москву. И один раз мы с ним встретились, разговорились. Он сказал: «Я сегодня тороплюсь — хочу посмотреть на мальчишек «Зенита». Очень они мне нравятся»

«Зениту» повезло с тренерами. Хотя, у Луческу и Манчини не получилось. Это говорит о том, что в команде все должно быть едино. Говорят — дайте лучших и будет команда. Ничего подобного! Однажды в ЦСКА собрали всех сильнейших — Ольшанского из «Спартака» взяли, Никонова из «Торпедо». А Бескова взяли тренером. И в итоге ничего не получилось», — сказал Орлов Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-28-orlov-o-zenite-zagovorili-pri-petrzhele-klubu-voobshche-povezlo-s-trenerami

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария 1
Айнтрахт Ф 1
2-й тайм

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити 1
Арсенал 0
Матч завершен

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
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Матч завершен

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
ФК Зенит
Геннадий Орлов
0
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